◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】晴天の中、第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は、１番パー４をバーディーで滑り出した。ドライバーでの第１打を右のフェアウェーへ。アイアンでの第２打をピン上５メートル半につ