原油価格が高騰する中、企業や店舗に影響が広がっています。毎日約70トンのごみが集まる新潟・新発田市のごみ焼却施設では、3つの焼却炉を点火するために年間で19万リットルの重油を使用していますが、この春から1リットルあたり30円ほど値上がりしました。この状態が続けば、年間で約600万円負担が増えるとみられます。新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：業者から「今年、重油の確保が難しくなるかもしれない」（と言