アメリカとイランの協議が11日に控えるなか、依然として双方の主張には隔たりがあります。トランプ大統領「イランの対応は極めて不十分だ。我々が結んだ合意と違う」トランプ大統領は11日に行われるアメリカとイランの協議を前に、注目されるホルムズ海峡をめぐり不満をもらしました。これに対し、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は声明で…イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に進め