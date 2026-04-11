北朝鮮の金正恩総書記は、中国の王毅外相と会談し、「中朝関係を発展させることは両国の共通の利益に合致する」などと述べ、両国の関係強化を強調しました。中国国営の新華社通信によりますと、金正恩総書記は10日、北朝鮮を訪問している中国の王毅外相と会談しました。王毅外相は習近平国家主席の言葉として、「変動と混乱の国際情勢に直面する中で、中国と北朝鮮は、重大な国際・地域問題における意思疎通と協調を強化し、世界の