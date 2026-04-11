高市総理と小池都知事が“タッグ”を組み、強い経済や東京都のさらなる発展などを目指す協議会の初会合が開かれました。東京都小池百合子 知事「強く豊かな日本、そして東京をしっかりと歩みを密にしながら進めたい」この協議会では、国と東京都が連携し、▼高市総理が掲げる成長戦略と、▼東京都が先進的に取り組んできた少子化対策やデジタル化といった政策のすり合わせをおこなうことにしています。