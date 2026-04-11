8日、大阪府和泉市で村上和子さん（76）と娘の裕加さん（41）が殺害された事件。司法解剖の結果、死因は首を切られたことによる失血死で、遺体には複数の刺し傷や切り傷があり、身を守る際にできる傷「防御創」もみられたということです。警察によりますと、発見時、玄関の鍵はかかっておらず、台所に包丁はあったものの、血は付いていなかったということです。室内からは血の付いた刃物なども見つかっておらず、警察は殺人事件と