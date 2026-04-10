ロサンゼルス・ドジャースは現地4月8日、トロント・ブルージェイズに3−4で敗北。連勝が5でストップした。この試合について韓国紙『韓国日刊スポーツ』は、「猛打を振るったのにキム・ヘソンを無視！ロバーツ監督の頑固さでドジャースが大谷の好投も虚しく逆転負け」とデーブ・ロバーツ監督の采配を批判するタイトルで報道した。ここで取り上げられているのが、メジャー昇格後初の不出場となったキム・ヘソン。前日の試合で実父の