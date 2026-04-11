日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が10日、インスタグラムを更新。「土曜夜、新しい報道番組、やります。和久田麻由子さんと一緒に仕事する日が来るなんて人生、何があるかわかりませんね」と投稿した。この日同局で、3月末でNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める新報道番組「追跡取材news LOG」（25日スタート、土曜午後10時）制作発表会見が行われた。NHKを退職後、民放の番組に初出演