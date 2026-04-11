中東情勢の悪化を受けて、原油を原料とする医療製品の供給への懸念が高まる中、上野厚生労働大臣は日本医師会などの医療関係団体と面会し、現場の状況を確認しました。原油を原料とする医療製品を巡り、供給が懸念されていることを受け、上野厚労大臣は日本医師会など医療関係団体と面会しました。上野厚労大臣：医療機器等については、直ちに供給が滞る状況ではないと承知をしているが、医療機関や薬局の皆さまには当面、必要量に