日本テレビは、土曜日の午後10時に新たな報道番組をスタートすることを発表しました。新番組のタイトルは「追跡取材 news LOG」。元NHKのアナウンサー和久田麻由子さんと、日本テレビの森圭介アナウンサーがメインキャスターを務めます。記者の「取材の記録」である「LOG（ログ）」をたどりながらニュースの真相に迫る、新たな報道番組です。メインキャスター・和久田麻由子「取材する記者たちがどんな問題意識で取材を始めたのか