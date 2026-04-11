東方神起が、10日深夜放送のダウンタウン浜田雅功（62）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6〜7日、万博記念公園東の広場）への出演に喜びの声を寄せた。東方神起は6日のDAY1に登場。24年に続き、2回目の降臨となる。“浜田軍団”どりあんず堤太輝が東方神起の曲紹介をしていると、ユンホとチャンミンからサプライズコメントが到来。ユンホが「浜田CEO、