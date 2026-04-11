可愛らしい世界観に癒される特別企画が登場♡ボンヌママンとシルバニアファミリーがコラボした母の日キャンペーンがスタートします。赤チェック柄の衣装をまとったキャラクターたちとともに、食卓を彩る温かなシーンが楽しめる内容に。限定グッズや抽選プレゼントも用意されているので、ぜひチェックしてみてください♪ 限定グッズがもらえる♡ 店頭キャンペーンでは、225g