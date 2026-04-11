京都府南丹市で行方不明になっている小学6年生の男子児童についてです。捜索では、シャベルも使って地面が掘られました。記者「今、規制線の奥の方へと警察が続々と捜索に向かっていきます」京都府南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、先月23日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になっています。通学用かばん以外に有力な手がかりは見つかっておらず、警察はおよそ50人態勢で市内全域を捜索しまし