行方が分からなくなっている小学6年生の男子児童について、警察がシャベルも使って捜索にあたっています。ぞくぞくと山へと向かう警察官。記者「学校からおよそ6キロ離れた捜索現場へと入ります」京都府南丹市で小学6年生の安達結希くんの行方がいまだ分かっていません。行方不明になってからまもなく3週間。雨の中行われたおよそ50人態勢での捜索では“ある変化”がありました。捜査員が手にしたのは長い棒とシャベルです。記者「