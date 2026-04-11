きょうのユーロドルは買い戻しが加速しており、１．１７ドル台半ばまで一時上昇。引き続きイラン情勢に市場の関心が集中する中、米国とイランの明日のパキスタンのイスラマバードでの和平協議を控え、その内容を確認したい雰囲気が強い。そのような中、為替市場はドル安が優勢となっており、ユーロドルを押し上げている。一方、ユーロ円は１８６円台後半まで上げ幅を伸ばし、ユーロ発足以来の高値