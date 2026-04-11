１０日、清華大付属中学の工学教育実験室で、人工知能（ＡＩ）を学ぶ生徒たちの研究プロジェクトや特許成果について説明を受ける鄭麗文氏（手前右から３人目）。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京4月10日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席率いる同党訪問団は10日、北京市の清華大学付属中学を訪れた。１０日、清華大付属中学の工学教育実験室で、四足歩行ロボット犬の制御を体験する鄭麗文氏（中央）。（北京