１０日、中国人民志願軍烈士陵園を訪れた王毅氏（前列左）。（平壌＝新華社記者／王超）【新華社平壌4月10日】朝鮮を訪問した中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、平壌郊外の江東郡にある中国人民志願軍烈士陵園を訪れ、朝鮮戦争で犠牲になった志願軍烈士をしのんだ。