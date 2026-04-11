ダウンタウン浜田雅功（62）が、10日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。自身発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6〜7日、万博記念公園東の広場）の最終出演アーティストとして、東方神起、奥田民生を発表した。東方神起は6日のDAY1に登場。24年に続き、2回目の“降臨”となる。同じく2年ぶり2回目の参戦となる奥田は7日のDAY2に登場する。24年の「ごぶごぶフェス」では、浜田の“相方”として、史上初