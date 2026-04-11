【Amazonセール：ブックスタンド】 実施期間：4月15日23時59分まで 【拡大画像へ】 Amazonにて、viozonのブックスタンドがセール価格で販売されている。期間は4月15日23時59分まで。 対象となっているのは、360度回転式で、ペンなどを収納するくぼみや、ページクリップを備えたブックスタンド。7～14インチのデバイスにも対応する。耐荷重は最大3kg。 なお、