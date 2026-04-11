パキスタンの首都イスラマバードで１１日に予定される米国とイランの協議は、イスラエルがレバノンの親イラン勢力ヒズボラを攻撃したことで複雑化した。態度を硬化させたイランは、協議に否定的な情報をちらつかせ、米国を揺さぶっている。（国際部吉形祐司）イランは米国との停戦合意にはレバノンも含まれると主張。イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は９日、ヒズボラへの攻撃は「停戦合意の明確な違反」と指摘し、「