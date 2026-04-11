パキスタンで行われる予定のアメリカとの協議を前に、つい先ほど、イラン側はレバノンでの停戦などが協議開始のために必要だと主張しました。イランのガリバフ国会議長は、「当事者間で合意された措置のうち、レバノンでの停戦と、協議開始前のイランの凍結資産の解放の2つは、まだ実施されていない」とSNSに投稿しました。「協議を開始するためには、この2つの事項が履行されなければならない」と主張しています。