メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、名古屋市西区の商店街の豊臣秀吉像の首が折られ、酒に酔って像を壊したとして書類送検され不起訴処分となった愛媛県警の警察官が戒告処分を受けました。 警察によりますと、去年8月、当時、愛媛県警の男性警部補は、出張で名古屋を訪れ、同僚との懇親会の後、商店街にある豊臣秀吉像の頭部を手で回して壊したとして、今月1日付で戒告の懲戒処分を受けました。 警部補は、器物損壊