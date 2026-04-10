俳優の黒沢年雄が９日、自身のブログを更新。黒沢は8日、自身が立ち寄ったパン店の店員の対応に不満をあらわにしたエピソードをブログに投稿していた。だが、この内容をめぐって大きな反響が集まり、これに黒沢が言及。さらなる炎上を招いている。 黒沢は８日のブログで、「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利