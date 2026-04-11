アメリカ労働省が10日に発表した3月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて3.3％の上昇となり、2月の2.4％から伸びが拡大しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖などを背景に、ガソリン価格が上昇したことが物価を押し上げたとみられ、インフレ再加速への警戒感が高まっています。