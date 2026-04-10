ユヴェントスは10日、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年6月30日まで延長したと発表した。現在67歳のスパレッティ監督は、昨年10月30日にイゴール・トゥドール前監督の後を引き継ぐ形でユヴェントスの監督に就任。今季終了までの短期契約を締結していた。ユヴェントスはスパレッティ監督の就任後、公式戦31試合を戦って17勝8分け6敗という戦績を残しており、リーグ戦では22試合で勝ち点「42」を獲得。現在はセリエA