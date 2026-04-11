【ぱくもぐ!サメジャー ～宿敵!シャチがやってきた～】 4月下旬 発売予定 価格：1回300円 シャチ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ぱくもぐ!サメジャー ～宿敵!シャチがやってきた～」を4月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、食物連鎖が学べる「サメジャー」シリーズの第3弾。サメの口からメジャ&