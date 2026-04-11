【エルフ村 第20村人 バイラ】 発売日：未定 価格：未定 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ヴェルテクスから発売予定の塗装済完成品フィギュア「エルフ村 第20村人 バイラ」。こちらは、同社のオリジナルフィギュアシリーズである「エルフ村」より、第20村人の「バイラ」を立体化したものだ。 今回は、イラストレーターのしおこんぶ氏が描い