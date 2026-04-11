【エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.】 発売日：未定 価格：未定 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ヴェルテクスから発売予定の塗装済完成品フィギュア「エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.」。こちらは、同社のオリジナルフィギュアシリーズである「エルフ村」より、 村人たちから慕われる聖職者の「プリシラ」を立体化したものだ。 今回は、イ