【1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5】 4月11日ごろ 再販 価格：5,060円 【1/35 アメリカ M60A3戦車】 4月11日ごろ 再販 価格：4,400円 タミヤは、プラモデル「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」および「1/35 アメリカ M60A3戦車」を4月11日ごろに特別販売商品として再販する。価格は「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」が5,060円で、「1