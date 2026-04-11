ソフトバンクは、スマートフォンと人工衛星を直接つなぐ通信サービスを開始しました。ソフトバンクは、アメリカのスペースXの衛星インターネットサービス「スターリンク」とスマートフォンが直接通信するサービスを開始したと発表しました。空が見える場所であれば、これまで圏外だった山間部などでも通信が可能になります。ソフトバンク・寺尾洋幸専務執行役員：お客さまが災害に遭われて、けがをされたりと様々な連絡を取りたい