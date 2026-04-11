アメリカとイランは戦闘終結に向けて日本時間11日午後、パキスタンで直接協議を行う予定ですが、実現するかどうかは不透明な状況です。協議はパキスタンの首都イスラマバードで行われ、地元メディアによりますと、車両制限が行われ、1万人以上の治安要員が配置されるなど厳戒態勢となっています。今回の直接協議はイラン攻撃後、初めて行われ、アメリカ側はバンス副大統領が代表団を率います。対するイラン側は、ガリバフ国会議長