【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは10日、米国がイランとの戦闘終結に向けた協議で、イランが拘束する米国人の解放を要請する見通しだと報じた。同紙によると、イラン国内で少なくとも6人の米国人が拘束されているとみられる。ただ関係者の話として、協議が難航した場合、解放要請が先送りされる可能性があるとの見方も伝えた。米国は2月、イランが長年、罪のない米国人を拘束し続けているとして「不当拘束支援国家