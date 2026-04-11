アイドルグループのＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲがデビュー４周年記念日となる４月１０日に生配信を実施。７月に５ｔｈシングルＣＤのリリースと、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。２０２２年４月にデビューしたＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ。代表曲「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットし、昨年末には第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に初出演を果たした。今年２月には初の東京ドーム公演を成功させ、この春から