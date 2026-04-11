その後、ドル円は動きがなく、１５９円台前半での推移が続いている。この日発表の３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前月比０．９％上昇とイラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い伸び示した。一方、コア指数は前月比０．２％上昇とインフレの落ち着きを示していた。いまのところＦＲＢが警戒している二次的影響は確認されていないことが示されている。 引き続きイラン情勢に市場の関心が集中す