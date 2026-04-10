息子には興味なし…？ お金の愚痴しか出てこない夫。「こんなの詐欺じゃん」「プラスになった人もいるのに」…って、なんで儲けようとしているのでしょうか…その意地汚さは、どんどんあらわになっていくのです！>>【まんが】子どもにお金をかけたくない夫(ウーマンエキサイト編集部)