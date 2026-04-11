1989（平成元）年4月11日、川崎市高津区の竹やぶで1万円札ばかりで1億4521万円入りのバッグが見つかった。5日後には十数m離れた場所に9千万円入りの紙袋も。その後、持ち主と名乗り出た会社社長が「脱税していた金。だれかに拾ってもらい、寄付してもらおうと置いた」などと説明し、全額の返還を受けた。