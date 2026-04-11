11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円高の5万7370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては445.89円高。出来高は6622枚となっている。 TOPIX先物期近は3776.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57370