中国・浙江省蘇州市の宝くじ売り場の店主が、6715万元（約15億5000万円）の当選金を手にした人物について明かした。中国メディアの浙江経視が9日付で伝えた。売り場の店主・許（シュー）さんによると、当選者は40歳くらいの男性で、ここ2年間ほどほぼ毎日宝くじを買いに来ていた。比較的たくさん購入するタイプで、一度に20〜30元（約460〜690円）ほど使っていたという。また、店主の妻・張（ジャン）さんは「（その人物は）午後3