各地で倒木が相次ぐ中、東京・府中市でも「コナラ」が倒れました。【映像】倒木現場付近の様子 東京・府中市市や警視庁によりますと、午後1時ごろ、府中市四谷で用水路の脇に立っていた「コナラ」の木が突然、道路側に倒れました。けが人や建物への被害はありませんでしたが、現場の道路は通行出来ない状態になりました。木はおよそ3時間後に撤去されたということです。府中市では、午後になって一時的に強い風が吹いてい