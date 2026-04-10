国連の軍縮部門トップが会見し、イラン情勢などを受け核兵器をめぐる国際情勢は「複雑さを増している」と危機感を示しました。【映像】国連事務次長のコメント（実際の様子）中満泉国連事務次長「（核軍縮をめぐる）状況は悪化しているだけでなく複雑さを増している。リスクそのものが非常に大きくなっているのではという危機感を持っている」中満泉国連事務次長は10日、日本記者クラブで会見し、イラン情勢やウクライナ情勢を