海上自衛隊が南極観測船の運用から撤退することがわかりました。【映像】2034年度以降に退役予定の砕氷艦「しらせ」海上自衛隊は、砕氷艦「しらせ」を航行し、南極観測隊の支援と昭和基地への物資や人員の輸送などを担っています。関係者によりますと、現在の「しらせ」が退役する2034年度以降、観測支援を行っている一部の部隊以外、海上自衛隊は撤退し、独立行政法人などが船やヘリコプターを運用するということです。海