アメリカの3月の消費者物価指数は、原油高の影響を受けて前の年の同じ月に比べて3.3％と大幅に上昇しました。一方で市場予想は下回りました。【映像】米 3月の消費者物価指数 3.3％上昇アメリカ労働省が10日に発表した3月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて3.3％上昇しました。中東での紛争が続き、原油価格が高騰する中、伸び率は前の月の2.4％から急拡大しました。市場予想は下回りました。一方、物価の変動が