4月11日 記事更新 春といえば新しい出会いが待ち受けている季節。今まで触れたことがないゲームを始めるのにも絶好の時期だ。本稿では各プラットフォームで割引中となっているゲームから、とくにセール終了間際のものを紹介していく。 ニンテンドーeショップではオープンワールドRPG「The Elder Scrolls V: Skyrim」のほか、「Heave Ho（ヒーブホー