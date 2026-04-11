TVアニメ『神の雫』Blu-ray（上巻：9月16日発売／下巻：12月23日発売）に、亀梨和也らが登壇した先行上映会ダイジェストや第1話アフレコメイキング映像などの収録が決定した。【画像】かっこいい…！TVアニメ『神の雫』キービジュアル亀梨は同作品で初めて声優に挑戦。上巻には亀梨に密着した『神の雫』第1話アフレコメイキング映像や、昨年開催した「『神の雫』アニメ化決定！制作発表会」ダイジェストなどを収録。下巻は、2