阪神は１０日の中日戦（甲子園）に５―３で逆転勝利。値千金の一打を放ったのは、代打で出場した前川右京外野手（２２）だった。１点差となった９回二死一、三塁で中日の守護神・松山から右翼線を破る適時二塁打。さらに相手の失策も絡んで逆転に成功した。塁上では大きなガッツポーズも２回飛び出し、「今年の初安打がこのような形で貢献できて、めっちゃうれしかったです」と笑顔。「本当に今年初めての安打だったので、お父