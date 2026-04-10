最大震度７を２度観測した２０１６年４月の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」の車両を公開するイベントが１０日、福岡市のＪＲ博多駅前広場で始まった。３月の九州新幹線全線開業１５年を記念するもので、ライトアップされた車両を見ようと多くの観光客らが集まった。１９日まで。公開されたのは、回送列車として熊本市内を走行中、地震で脱線、損傷した６両の先頭車両。同市内で修復され、海路と陸路で約１０日間かけて