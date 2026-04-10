ロシアのウクライナ侵攻が長期化する中、アメリカの戦争研究所は9日、ウクライナが無人機の戦闘で主導権を握り領土の奪還につなげているとの分析を示しました。戦争研究所によりますと、ウクライナは去年後半から今年にかけて、無人機部隊による攻撃を強化していて、ロシア軍の防空システムや補給路などに打撃を与え、進軍を妨げているということです。その上で、ウクライナは無人機を使った戦闘で主導権を握っていて、今年の春ま