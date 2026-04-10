ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。白いビキニ水着ショットを投稿した。沖縄のビーチでの撮影会で着用した白のひもビキニ水着姿。「よそ見しちゃいや」と視線をくぎ付けにした。白砂の浜辺で膝をつき、前かがみになって98センチの谷間を強調するポーズをとったり、バストやヒップの曲線美が際立つバックショットなども公開した。ストーリーズでも「白ビキニって最強