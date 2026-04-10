◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・開幕節第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、昨季東地区３位のホンダが敵地で同２位のビックカメラ高崎を３―２で破り、開幕白星を飾った。２回に相手のレジェンド右腕・上野由岐子から右前に先制打を放った堀内香瑚中堅手は「開幕戦に勝ててシンプルにうれしいです。思い切ってスイングしていけました。チームとして積極的に行くことを