ＴＢＳ「ドラマでクイズ！ＴＨＥキリヌキ」が１０日に放送され、名作ドラマの名シーンをクイズで出題する番組では、ＴＢＳ「ＳＰＥＣ」も取り上げられた。ゲストで女優有村架純（３３）が出演。有村が「ＳＰＥＣ」で野々村係長（竜雷太）の愛人警察官・正汽雅役で出演していた１７歳当時の映像が紹介された。デビュー２作目の映像に有村は「恥ずかしすぎる」と照れ笑い。ミニスカポリスやナースのコスプレで野々村係長とラブ